Новая девушка Остапчука рассекретила, когда они начали встречаться

Екатерину считают разлучницей во втором браке артиста, но так ли это на самом деле?

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский ведущий Владимир Остапчук встречается с журналисткой Екатериной Полтавской. Новый год пара встретила во Львове, засветилась в благотворительных поездках. Однако, шоумен так официально не подтвердил развод с женой, Кристиной Остапчук.

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Пока поклонники гадают о причинах разрыва, Екатерина дала понять, начала встречаться с Владимиром, когда тот был женат, или нет.

Екатерина ответила на каверзные вопросы.

Девушка дала понять, что Остапчук уже был свободен. Также Полтавская призналась, что больше всего ценит в мужчинах искренность, заботливость, благодарность, целеустремленность, соблюдение своих слов, порядочность, отсутствие вредных привычек. А ко вредным привычкам отнесла брак.

Екатерина ответила на каверзные вопросы.

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