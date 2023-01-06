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Новая девушка Остапчука рассекретила, когда они начали встречаться

Екатерину считают разлучницей во втором браке артиста, но так ли это на самом деле?

Автор: Шапарь Анастасия
Новая девушка Остапчука рассекретила, когда они начали встречаться
Екатерина Полтавская и Владимир Остапчук.
открытые источники

Украинский ведущий Владимир Остапчук встречается с журналисткой Екатериной Полтавской. Новый год пара встретила во Львове, засветилась в благотворительных поездках. Однако, шоумен так официально не подтвердил развод с женой, Кристиной Остапчук.

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Пока поклонники гадают о причинах разрыва, Екатерина дала понять, начала встречаться с Владимиром, когда тот был женат, или нет.

Екатерина ответила на каверзные вопросы.
Екатерина ответила на каверзные вопросы.

Девушка дала понять, что Остапчук уже был свободен. Также Полтавская призналась, что больше всего ценит в мужчинах искренность, заботливость, благодарность, целеустремленность, соблюдение своих слов, порядочность, отсутствие вредных привычек. А ко вредным привычкам отнесла брак.

Екатерина ответила на каверзные вопросы.
Екатерина ответила на каверзные вопросы.

Ранее мы писали, что Шакира высказалась об изменах отца своих детей.

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Теги:
Владимир Остапчук, личная жизнь

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