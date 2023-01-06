Шакира заговорила об изменах Жерара Пике: Перед лицом презрения продолжайте ценить себя

Певица рассталась с отцом своих детей в 2022 году.

Автор: Шапарь Анастасия

Колумбийская певица Шакира поделилась мотивацией с поклонниками в Инстаграме, где поведала о важности не падать духом. Свой рассказ она базировала на теме измены. Именно из-за этого они расстались с Жераром Пике.

Артистка призналась, что душевная боль еще не угасла, но время поможет.

"Хотя в этом новом году наши раны остаются открытыми, но время – руки хирурга. Даже если кто-то предал нас, мы должны продолжать доверять. Перед лицом презрения продолжайте ценить себя. Потому что добрых людей больше, чем непорядочных. Все меньше тех, кто уходит, и больше тех, кто остается рядом с нами. Наши слезы не напрасны, они поливают почву, где родится будущее, и делают нас людьми, так что с разбитым сердцем мы можем продолжать любить," - поразмышляла Шакира.

Шакира оформила полную опеку над их детьми. instagram shakira

Ранее мы писали, что Демин встречался с известной ведущей, о чем впервые рассказал.