Бедняков и Короткая воссоединились ради 4-летия сына: праздничное фото

Андрей пошутил, что Остапу уже можно пробовать кальян

Автор: Коваленко Наталья

Украинский телеведущий Андрей Бедняков и его бывшая жена, актриса и блогер Анастасия Короткая снова собрались вместе ради важного события. Их сын Остап 20 октября празднует свой четвертый день рождения.

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Звездный папа поделился трогательным семейным домашним кадром, где он держит на руках именинника, а Анастасия подносит праздничный торт со свечами.

«Остап Анастасиевич Бедняков. 4 года. Можно уже кальян. С днем рождения, сын! Любим тебя! Будь здоров. Мы рядом», — с юмором подписал Андрей.

Напомним, что Андрей Бедняков и Анастасия Короткая официально развелись в октябре 2024 года после 10 лет брака. Несмотря на разрыв отношений, бывшие супруги сохраняют дружеские отношения и совместно воспитывают двоих детей — дочь Ксению и сына Остапа.