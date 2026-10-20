АфишаАфиша
Русский Українська

Бедняков и Короткая воссоединились ради 4-летия сына: праздничное фото

Андрей пошутил, что Остапу уже можно пробовать кальян

Автор: Коваленко Наталья
Бедняков и Короткая воссоединились ради 4-летия сына: праздничное фото
Бедняков и Короткая воссоединились ради 4-летия сына: праздничное фото instagram.com/biedniakov

Украинский телеведущий Андрей Бедняков и его бывшая жена, актриса и блогер Анастасия Короткая снова собрались вместе ради важного события. Их сын Остап 20 октября празднует свой четвертый день рождения.

Читай также: Дженнифер Лопес закрутила роман со звездой сериала «Тед Лассо» Бретом Голдстином

Звездный папа поделился трогательным семейным домашним кадром, где он держит на руках именинника, а Анастасия подносит праздничный торт со свечами.

«Остап Анастасиевич Бедняков. 4 года. Можно уже кальян. С днем рождения, сын! Любим тебя! Будь здоров. Мы рядом», — с юмором подписал Андрей.

Напомним, что Андрей Бедняков и Анастасия Короткая официально развелись в октябре 2024 года после 10 лет брака. Несмотря на разрыв отношений, бывшие супруги сохраняют дружеские отношения и совместно воспитывают двоих детей — дочь Ксению и сына Остапа.

Бедняков и Короткая с сыном Остапом instagram.com/biedniakov
Бедняков и Короткая с сыном Остапом instagram.com/biedniakov

Читайте нас в Google.News
Теги:
Настя Короткая, шоу-бизнес, Андрей Бедняков, дети звезд

Статьи по теме

«Учимся жить дальше»: муж Федишин рассказал о ее состоянии после потери дочери
«Учимся жить дальше»: муж Федишин рассказал о ее состоянии после потери дочери
Астафьева считает, что Потап и Винник "позорят нашу страну"
Астафьева считает, что Потап и Винник "позорят нашу страну"
Дженнифер Лопес закрутила роман со звездой сериала «Тед Лассо» Бретом Голдстином
Дженнифер Лопес закрутила роман со звездой сериала «Тед Лассо» Бретом Голдстином
Дантес показал, как загорает голым у бассейна
Дантес показал, как загорает голым у бассейна
Маша Кондратенко впервые рассекретила своего нового бойфренда
Маша Кондратенко впервые рассекретила своего нового бойфренда
Лунный календарь окрашивания волос на ноябрь 2026 года
Лунный календарь окрашивания волос на ноябрь 2026 года

Личность дня

Фильмы с Жан-Клодом Ван Даммом, которые сделали его легендой боевиков

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK