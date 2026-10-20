«Учимся жить дальше»: муж Федишин рассказал о ее состоянии после потери дочери

Виталий Човнык сделал новое заявление о семейной трагедии

Автор: Коваленко Наталья

Виталий Човнык публично обратился к своей жене, певице Ирине Федишин, а также к тысячам неравнодушных людей, поддержавших их семью после трагической утраты долгожданной дочери Вероники. В своем посте в инстаграме в разделе сториз продюсер поблагодарил любимую за смелость открыто поделиться своей болью с обществом.

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«Хочу прежде всего поблагодарить свою Иру. За то, что несмотря на всю боль, которая сейчас живет в ее сердце, она нашла в себе силы открыть душу и поделиться своими переживаниями с вами. Я знаю, насколько непросто ей дались эти слова, и знаю, сколько слез стоит за каждым из них», — написал он.

Виталий признался, что ежедневно читает сотни теплых комментариев и слов соболезнования, поступающих в адрес певицы. По его словам, эта поддержка стала для их семьи настоящей опорой в самый темный период.

«Моя Ира действительно сильная. Но она прежде всего мама, сердце которой переживает большую боль… И жена, которую я очень люблю и которую так хочу снова видеть счастливой. Я не могу забрать ее боль… Но могу быть рядом, обнимать, поддерживать и вместе с ней учиться жить дальше. Берегите своих родных. Любите друг друга. И не жалейте добрых слов, потому что иногда именно они помогают человеку выстоять», — добавил Човнык.

Напомним, что о трагедии в звездной семье стало известно на прошлой неделе. Из-за серьезных родовых осложнений и тяжелой утраты ребенка на 35-й неделе беременности врачам пришлось бороться за жизнь самой певицы.