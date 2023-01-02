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Даниэль Салем заявил, что на него обиделся Потап

Ведущий, который служит в ВСУ, не раз зазывал рэпера в Украину, который был за границей с начала вторжения.

Автор: Шапарь Анастасия
Даниэль Салем заявил, что на него обиделся Потап
Даниэль Салем и Потап.
открытые источники

Украинский ведущий и военнослужащий Даниэль Салем заявил в программе "Звездный", что на него якобы обиделся рэпер Потап. В диалоге с Алексеем Завгородним они обсудили заочное пополнение рядов ТрО Потапом, на что Позитив ответил, то лучше поговорить об этом с самим Алексеем.

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Однако, как рассказал Салем, он пытался поговорить с Потапом, но не получил ответа.

"Действительно пытался, но он почему-то обиделся на меня. Я не знаю, что я такое сказал. Пытался взять у него интервью, а он почему-то отвечает на редакцию. Хотя у него есть мой номер," - поделился Даниэль.

Возможно, Алексей обиделся на прошлые высказывания Салема. Потап вернулся в Украину из Испании только в сентябре, за что многие звезды его осудили.

"Я очень хочу, чтобы такой сильный человек, как Потап, вернулся. Потому что он может быть крутым трендсеттером. Возвращайся! Я не говорю "берите оружие", а говорю "приезжайте и поддержите"," - заявлял ведущий. 

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Теги:
Салем, Потап

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