Ани Лорак отреагировала на обстрел Украины в Новый год

Певица-молчунья написала пост на украинском языке.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская певица Ани Лорак с начала полномасштабной войны умалчивает свою позицию. Впервые за 10 месяцев она отреагировала на очередной ракетный обстрел Россией территории Украины, который оккупанты устроили на Новый год. В Инстаграме путинистка впервые обратилась к пользователям на украинском языке.

Она объяснила, что испытала "раздвоение чувств". Ее брат, который остался в Киеве, провел новогоднюю ночь в подвале с бутылкой виски, прячась от ракет.

"Страх, гнев и бессилие от всей этой ситуации затмили момент, который должен стать праздником. Всем сердцем надеюсь, что этот новый год принесет нам возможность снова объединиться за столом с самым главным, что у нас может быть – нашими семьями," - заявила Лорак.