Бывший Лорак удивил тем, как повзрослела их 15-летняя дочь

Мурат Налчаджиоглу выставил свежее фото со своей дочерью Софией от Ани Лорак.

Мурат Налчаджиоглу – турецкий предприниматель и бывший муж певицы Ани Лорак – поделился новой фотографией со своей 15-летней дочерью Софией.

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Отец и ребенок встретились в Турции, куда они приехали, чтобы провести время с родственниками и вместе отдохнуть. Во время поездки Мурат опубликовал в соцсети самоснимок Софии, для которого позировал позади нее. Они снялись в светлой одежде. Изображение дополнено фильтром.

Экс артистки не стал оставлять развернутых комментариев к публикации. В то же время, пользователи соцсетей активно отреагировали на фото, отметив, что София заметно повзрослела и изменилась. Многие подписчики также оставили комплименты в адрес подростка.

instagram muratnalca

Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак состояли в браке почти десять лет. Их союз завершился разводом в 2019 году.

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После начала полномасштабной войны певица продолжила свою деятельность в России и получила гражданство РФ. В открытых источниках сообщалось, что у артистки остается недвижимость в Украине.