Потап отреагировал на петицию о лишении его звания Заслуженного артиста

Рэпер ответил на призыв украинцев лишить его государственных наград

Автор: Коваленко Наталья

На сайте Президента Украины появилась петиция с требованием лишить певца и продюсера Алексея Потапенко (Потапа) почетного звания «Заслуженный артист Украины». Документ, созданный певицей и общественной деятельницей Екатериной Таран, уже собрал более 15,2 тысячи подписей из необходимых 25 тысяч.

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Поводом для обращения к главе государства стала публичная деятельность артиста за границей и его последние скандальные заявления. Автор петиции подчеркивает, что поведение Потапа несовместимо с государственными наградами. Среди причин указаны популяризация русскоязычного контента, высмеивание языкового вопроса и публичное взаимодействие с представителями страны-агрессора.

Потап прокомментировал призыв лишить его звания «Заслуженного» в своем инстаграме. Рэпер назвал сбор подписей «охотой на ведьм» и заявил, что в стране есть более важные проблемы. В то же время он заверил, что готов добровольно отказаться от награды, но выдвинул «встречное предложение». Потап заявил, что считал себя «народным артистом» задолго до официальных указов благодаря многолетней поддержке слушателей, поэтому предложил обменять звание «Заслуженного» на «Народного».

«Вижу, в стране уже решены все проблемы. Осталось самое важное — забрать у Потапа звание "Заслуженного артиста Украины". Если это действительно кому-то поможет, кого-то сделает счастливее, приблизит победу или вернет людям веру — я готов. Добровольно отдам. Потому что сегодня нам точно нужна не охота на ведьм и не поиск очередного артиста, которого можно символически наказать. Нам нужны единство, здравый смысл и понимание, кто наш настоящий враг. А насчет звания — есть одна маленькая деталь. Народным артистом я был задолго до любых указов и удостоверений. Это звание мне дали люди — концертами, песнями, полными залами, двадцатью годами вместе. Поэтому у меня есть встречное предложение: "Заслуженного" готов сдать добровольно. В обмен на "Народного". Потому что не вы мне народную любовь давали — не вам ее и забирать. Давайте беречь друг друга. Нам еще страну восстанавливать, детей растить, петь песни и учиться не жрать своих. Люблю. Целую. держимся», — написал Потап.