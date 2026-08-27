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Мозговая остро высказалась о посте Потапа и Каменских насчет русского языка

Елена Мозговая назвала Потапа и Настю "у@боками".

Автор: Дмитрий Сыч
Мозговая остро высказалась о посте Потапа и Каменских насчет русского языка
Елену Мозговую стошнило от видео Потапа и Насти
instagram

Елена Мозговая раскритиковала Потапа и Настю Каменских из-за их скандальной шутки об общении на русском языке.

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Продюсер рассказала, что увидела видео, в котором артисты иронично оправдывали использование русского языка свободой и корчили гримасы.

Елена заявила, что публикация вызвала у нее отвращение, а поведение дуэта назвала демонстрацией их подлинной сущности. В то же время Мозгова использовала ненормативное изречение в адрес Потапа и Насти.

instagram olenamozgova1

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Ранее этот ролик уже вызвал волну возмущения в Сети. Пользователи обвинили артистов в насмешках над Украиной и упрекнули их за подобный контент во время полномасштабной войны.

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Теги:
фото, скандал, Потап, критика, соцсети, Потап и Настя, украинский язык, Алена Мозговая, русский язык

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