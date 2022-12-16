Даниэль Салем рассказал о встрече на фронте, которая его поразила

Звездный разведчик поделился, чем занимается в Одессе, когда приезжает к родным.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский ресторатор, актер и военнослужащий Даниэль Салем служит в подразделении разведки, как старший разведчик с позывным "Сойер". В интервью Елене Кравец воин поделился занятиями, что делает первоочередно, когда приезжает к семье в Одессу. Также он рассказал о неожиданной встрече на фронте.

Салем поделился своими "маленькими" традициями.

"Первое, что я делаю, когда возвращаюсь домой: есть такая маленькая „будка“ и там самая вкусная шаурма в Одессе. Я еду туда. Я люблю еду, и для меня это очень важно. Вообще, все спецподразделение знает: если мы куда-то едем „отдыхать“, они всегда дополнительно к еде берут что-то еще, потому что знают, что есть „Сойер“, который съест все," - рассказал воин.

Даниэль вспомнил о встрече после боя в районе донецкого Покровского, которая его поразила.

"Мы были за Покровским, там был маленький бой, где-то 15 минут. И мы все перезаряжались. Засели в укромном месте и сидим. Тишина такая. И тут я слышу, как кто-то бежит к нам. Поворачиваю голову и вижу: мальчик, маленький мальчик, лет восемь. Он в футболке „Реал Мадрид“, синих шортах и в кроксах таких грязнющих. Он такой бежит к нам: „Ребята, как вы?“ Мы такие сидим: „Нормас“. И он: „Есть будете?“ Ты понимаешь, для меня этот парень в тот момент был, как Иисус. Я ему говорю: „Да, хочу кефир и хлеб“. Я действительно очень люблю кефир и хлеб, и мне очень этого хотелось. И он такой: „Сейчас“. И побежал… Сидим дальше… И тут возвращается — молоко и хлеб: „Пацаны, кефира не было, а есть молоко, свежее молоко“. Берем молоко, берем хлеб. Я ему: „Малой, спасибо!“ А он повернулся ко мне, заглянул мне в глаза и говорит: „Я не малой, я — Жека“. И я увидел такого украинского очень мощного парня. И когда он это сказал, он не побежал, он гордо ушел. Я помню его глаза, как он это сказал. Я помню, с какой гордостью он это делал, помогал нам, военным. А там действительно обстрелы. И я понял тогда, что нашу нацию не сломить," - рассказал разведчик.

Ранее мы писали, что Джамала встретилась с Джо и Джилл Байден в Белом доме.