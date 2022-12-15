Джамала встретилась с Джо Байденом и первой леди США: детали

Певицу пригласили на церемонию в резиденцию президента США.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская певица Джамала отправилась в США с культурной миссией. В рамках поездки артистка встретилась в Вашингтоне с президентом страны Джо Байденом и первой леди Джилл Байден. В Инстаграме певицы появилось их совместное фото.

Читай также: Зеленский встретился с Джамалой: Сигналы от известных деятелей культуры точно оказывают влияние в мире

Джамала получила приглашение на церемонию в Белом доме, где появилась в компании супруга - Бекира Сулейманова. Как объясняет артистка, ее возлюбленный - поддержка и опора во время важных моментов.

Певица прошлась по красной дорожке под марш президентского военного оркестра. Перед президентской четой она выступила в дуэте с Hozier. В подписи к фото звезда подчеркнула, что успела поговорить с Байденами об Украине.

"У меня есть сильное впечатление, что мы в этой борьбе не один не сам с врагом. Благодарна Джо и Джилл Байденам за встречу. Такие моменты придают сил двигаться дальше к нашей с вами общей победе. На всей территории суверенной Украины," - отметила Джамала.

В Вашингтоне певица встретилась с президентом Джо Байденом и первой леди Джилл Байден. instagram jamalajaaa

Ранее мы писали, какие впечатления остались у Леттермана от встречи с Владимиром Зеленским.