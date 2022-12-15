Леттерман о впечатлении от Зеленского: Заводит этот парень

Ведущий приезжал в Киев, чтобы снять интервью с президентом Украины.

Автор: Шапарь Анастасия

Леттерман приезжал в Киев для съемок нового эпизода своего авторского шоу с участием Зеленского.

Американский ведущий Дэвид Леттерман приезжал в октябре в Киев, чтобы снять интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. В комментарии изданию The Washington post ведущий поделился впечатлениями от встречи с украинцем.

Читай также: Елена Кравец рассказала, спрашивала ли у Зеленского об окончании войны

Леттерман отметил, что Зеленский был искренним с ним, и это было "ощутимо". Также Дэвид признался, что его "просто заводит этот парень". Ведущий отмтеил, что украинский лидер "говорит и ведет себя так, как давно уже себя не ведут люди".

Программу снимали в столичном метро, на станции "Майдан Независимости". Премьера вышла на Netflix 12 декабря.

Ранее мы писали, что Светлана Тарабарова отправилась в Бородянку, чтобы увидеть разрушения от "русского мира".