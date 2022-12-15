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Леттерман о впечатлении от Зеленского: Заводит этот парень

Ведущий приезжал в Киев, чтобы снять интервью с президентом Украины.

Автор: Шапарь Анастасия
Леттерман о впечатлении от Зеленского: Заводит этот парень
Леттерман приезжал в Киев для съемок нового эпизода своего авторского шоу с участием Зеленского.
скриншот

Американский ведущий Дэвид Леттерман приезжал в октябре в Киев, чтобы снять интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. В комментарии изданию The Washington post ведущий поделился впечатлениями от встречи с украинцем. 

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Леттерман отметил, что Зеленский был искренним с ним, и это было "ощутимо". Также Дэвид признался, что его "просто заводит этот парень". Ведущий отмтеил, что украинский лидер "говорит и ведет себя так, как давно уже себя не ведут люди".

Программу снимали в столичном метро, на станции "Майдан Независимости". Премьера вышла на Netflix 12 декабря.

Ранее мы писали, что Светлана Тарабарова отправилась в Бородянку, чтобы увидеть разрушения от "русского мира". 

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Теги:
Netflix, Владимир Зеленский

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