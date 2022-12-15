"Выстоим": Тарабарова посетила Бородянку и показала разрушения
Поселок в Киевской области сильно разрушен после российской оккупации.
Светлана Тарабарова.
instagram tarabarova
Украинская певица Светлана Тарабарова отправилась в поселок Бородянка в Киевской области. Населенный пункт был временно оккупирован весной 2022 года и сильно был разрушен российскими боевиками. Артистка увидела собственными глазами развалины поселка.
Читай также: Тарабарова намекнула на будущий пол своего третьего ребенкаТарабарова посетила центр Бородянки, прошлась по улицам и увидела разрушенные помещения. На фоне видео, которое Светлана опубликовала в Инстаграме, играет ее песня "Бо ти моя Азовсталь".
"Такое оно, наше утро... просыпаешься от "шахедов", дышишь болью разрушенных судеб и домов в Бородянке, но надеешься, несмотря ни на что. Выстоим," - подписала Тарабарова.