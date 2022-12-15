"Выстоим": Тарабарова посетила Бородянку и показала разрушения

Поселок в Киевской области сильно разрушен после российской оккупации.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская певица Светлана Тарабарова отправилась в поселок Бородянка в Киевской области. Населенный пункт был временно оккупирован весной 2022 года и сильно был разрушен российскими боевиками. Артистка увидела собственными глазами развалины поселка.

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Тарабарова посетила центр Бородянки, прошлась по улицам и увидела разрушенные помещения. На фоне видео, которое Светлана опубликовала в Инстаграме, играет ее песня "Бо ти моя Азовсталь".

"Такое оно, наше утро... просыпаешься от "шахедов", дышишь болью разрушенных судеб и домов в Бородянке, но надеешься, несмотря ни на что. Выстоим," - подписала Тарабарова.