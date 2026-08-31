Джамала отказалась продюсировать нацотбор на Евровидение

Сусанна Джамалдинова также отказалась от приглашений на талант-шоу.

Jamala потратила слишком много сил и времени на нацотбор 2026

Джамала не будет продюсировать национальный отбор на "Евровидение 2027". Артистка также сообщила, что в этом году решила не участвовать ни в одном талант-шоу.

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В прошлом году певица отвечала за продюсирование нацотбора на "Евровидение". Ее работу высоко оценили поклонники, поэтому в инстаграм-историях у Сусаны Джамалдиновой поинтересовались, планирует ли она снова возглавить отбор.

В ответ исполнительница объяснила, что во время работы над конкурсом вкладывает слишком много сил и энергии, поэтому на этот раз решила взять паузу. По словам Джамалы, она отказала всем талант-шоу.

instagram jamalajaaa

instagram jamalajaaa

С "Евровидением" певица связана с 2016 года, когда одержала победу в конкурсе с песней "1944". Затем она регулярно приобщалась к жюри украинского нацотбора, а в 2026 году впервые стала его продюсером.

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Тогда победительницей отбора стала Leléka с песней Ridnym. На международном конкурсе представительница Украины заняла девятое место.

"Евровидение 2027" состоится в мае в Болгарии, в городе Бургас.