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Каменских заявила о фейковом разводе с Потапом и 10 неудачных попытках забеременеть

Певица сделала громкие признания в интервью российской журналистке

Автор: Коваленко Наталья
Каменских заявила о фейковом разводе с Потапом и 10 неудачных попытках забеременеть
Каменских заявила о фейковом разводе с Потапом и 10 неудачных попытках забеременеть instagram.com/potapinastya_official

Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских в интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой рассказали о своих нынешних отношениях и о том, почему у них нет общих детей.

В разговоре артисты опровергли слухи о разрыве брака, которые появились после одного из совместных постов пары весной 2026 года. Как выяснилось, развод оказался фейковым и был пиар-ходом для привлечения внимания к возвращению их дуэта.

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«Мы никогда не говорили, что мы развелись, и не писали этого. Там не было слова "развод". Мы это сделали, чтобы усилить эффект возвращения дуэта... Все эти слухи о разводе не имеют никакого отношения к нам. Мы решили сыграть на этом», — заявила Каменских.

39-летняя Настя также впервые откровенно рассказала о своем тяжелом опыте борьбы за возможность родить ребенка. По словам исполнительницы, она прошла через 4-5 процедур ЭКО и 5 попыток внутриматочной инсеминации, которые сопровождались тяжелыми гормональными всплесками и психологическим истощением.

«Я не могу иметь детей и я не хочу их иметь. Это навязанная история, что ты неполноценная женщина, если у тебя нет детей... Мне казалось, что я неполноценная, меня несло от этой мысли. Я сделала несколько ЭКО и пять инсеминаций. Это была бомба из гормонов. Как я это выдержала психологически — я сейчас не понимаю», — поделилась артистка.

В то же время Каменских подчеркнула, что у нее нет официального диагноза «бесплодие», а отсутствие детей воспринимает как свой нынешний жизненный этап.

«Я кайфую от того, что я без детей... Я способна быть сейчас счастливой и полноценной без детей. Ребенком в моем понимании может быть и карьера, и песни», — добавила она.

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Теги:
Потап, Настя Каменских, шоу-бизнес

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