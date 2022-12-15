Брюс Уиллис переписал завещание: Кому достанутся 250 млн долларов

У актера пятеро детей от двух жен.

Автор: Шапарь Анастасия

Голливудский актер Брюс Уиллис досрочно завершил карьеру в кино весной этого года из-за диагностированной афазии - расстройство, угнетающее когнитивные способности человека. На фоне ухудшения своего состояния артист решил изменить свое завещание. Об этом сообщает Radar.

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Состояние кинозвезды оценивается в 250 миллионов долларов. Брюс практически все завещал своей нынешней супруге Эмме Хеминг и их совместным дочерям - Эвелин Пенн и Мейбел Рей.

Также у актера есть трое старших детей от первой жены, актрисы Деми Мур. Известно, что Румер, Скаут и Таллула смогут претендовать всего на миллион долларов каждая. Бывшей жены, с которой он прожил 13 лет и продолжает дружить, в завещании нет.

Дети от Деми Мур смогут получить только по миллиону каждый. instagram demimoore

Ранее мы писали, что заболевание Брюса Уиллиса начало прогрессировать.