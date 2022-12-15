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Брюс Уиллис переписал завещание: Кому достанутся 250 млн долларов

У актера пятеро детей от двух жен.

Автор: Шапарь Анастасия
Брюс Уиллис переписал завещание: Кому достанутся 250 млн долларов
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг.
Getty Images

Голливудский актер Брюс Уиллис досрочно завершил карьеру в кино весной этого года из-за диагностированной афазии - расстройство, угнетающее когнитивные способности человека. На фоне ухудшения своего состояния артист решил изменить свое завещание. Об этом сообщает Radar.

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Состояние кинозвезды оценивается в 250 миллионов долларов. Брюс практически все завещал своей нынешней супруге Эмме Хеминг и их совместным дочерям - Эвелин Пенн и Мейбел Рей.

Также у актера есть трое старших детей от первой жены, актрисы Деми Мур. Известно, что Румер, Скаут и Таллула смогут претендовать всего на миллион долларов каждая. Бывшей жены, с которой он прожил 13 лет и продолжает дружить, в завещании нет. 

Дети от Деми Мур смогут получить только по миллиону каждый.
Дети от Деми Мур смогут получить только по миллиону каждый.
instagram demimoore

Ранее мы писали, что заболевание Брюса Уиллиса начало прогрессировать. 

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Теги:
Брюс Уиллис, Деми Мур, наследство, дети знаменитостей

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