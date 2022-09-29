Брюс Уиллис "продал" свое лицо компании, которая занимается дипфейками
Весной актеру пришлось завершить карьеру из-за страшного диагноза.
Брюс Уиллис.
EPA
Голливудский актер Брюс Уиллис - первый известный актер, который передал права на свой образ третьим лицам. Весной 2022 года стало известно о серьезной болезни актера, из-за чего ему пришлось досрочно уйти на "пенсию".
Читай также: Папарацци поймали за прогулкой Брюса Уиллиса после новости о серьезной болезниУ "крепкого орешка" - афазия, которая влияет на способность говорить, писать и понимать речь.
Как сообщает издание The Telegraph, Уиллис передал свой образ американской компании Deepcake. Таким образом "цифровой двойник" актера сможет появляться в кино без физического участия Брюса.
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