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Брюс Уиллис "продал" свое лицо компании, которая занимается дипфейками

Весной актеру пришлось завершить карьеру из-за страшного диагноза.

Автор: Шапарь Анастасия
Брюс Уиллис "продал" свое лицо компании, которая занимается дипфейками
Брюс Уиллис.
EPA

Голливудский актер Брюс Уиллис - первый известный актер, который передал права на свой образ третьим лицам. Весной 2022 года стало известно о серьезной болезни актера, из-за чего ему пришлось досрочно уйти на "пенсию".

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У "крепкого орешка" - афазия, которая влияет на способность говорить, писать и понимать речь.

Как сообщает издание The Telegraph, Уиллис передал свой образ американской компании Deepcake. Таким образом "цифровой двойник" актера сможет появляться в кино без физического участия Брюса. 

Ранее мы писали, что TAYANNA расплакалась, когда рассказывала об отношениях с бывшем парнем. Певица все еще верит, что они смогут быть вместе.

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Теги:
Брюс Уиллис, болезнь, проблемы со здоровьем

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