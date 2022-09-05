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Папарацци поймали за прогулкой Брюса Уиллиса после новости о серьезной болезни

Как сейчас выгляди актер, которому пришлось оставить кино из-за неутешительного диагноза.

Автор: Шапарь Анастасия
Папарацци поймали за прогулкой Брюса Уиллиса после новости о серьезной болезни
Брюс Уиллис.
EPA

Голливудский актер Брюс Уиллис ушел из большого кино после того, как ему диагностировали афазию. Теперь 67-летняя звезда редко появляется на публике. Однако папарацци удалось дважды за 4 сентября поймать в объектив Брюса во время прогулки в Лос-Анджелесе.

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Крепкий орешек выглядел довольно здоровым и в хорошем расположении духа. Актер пообедал вместе со своим другом в ресторане Санта-Моники.

Отметим, что актер болен афазией - это заболевание, связанное с расстройством речи на фоне повреждения мозга, которое поражает речевые и когнитивные возможности.

Ранее мы писали, что супруга Уиллиса рассказал, как справляется с новостью о болезни мужа.

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Теги:
Брюс Уиллис, болезнь

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