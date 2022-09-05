Папарацци поймали за прогулкой Брюса Уиллиса после новости о серьезной болезни

Как сейчас выгляди актер, которому пришлось оставить кино из-за неутешительного диагноза.

Автор: Шапарь Анастасия

Голливудский актер Брюс Уиллис ушел из большого кино после того, как ему диагностировали афазию. Теперь 67-летняя звезда редко появляется на публике. Однако папарацци удалось дважды за 4 сентября поймать в объектив Брюса во время прогулки в Лос-Анджелесе.

Читай также: Брюс Уиллис завершил карьеру из-за болезни

Крепкий орешек выглядел довольно здоровым и в хорошем расположении духа. Актер пообедал вместе со своим другом в ресторане Санта-Моники.

https://t.co/9Jq6lMkep0 Bruce Willis looks fit and healthy while out to breakfast with friend... amid aphasia br… https://t.co/tRrfmp06bo #News pic.twitter.com/qtuo6ZnDPN — Design on Print (@DesignonPrint) September 4, 2022

Bruce Willis, 67, steps out for fresh air in LA as he battles aphasia brain disorder https://t.co/VRsnvkobqR — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 4, 2022

Отметим, что актер болен афазией - это заболевание, связанное с расстройством речи на фоне повреждения мозга, которое поражает речевые и когнитивные возможности.

Ранее мы писали, что супруга Уиллиса рассказал, как справляется с новостью о болезни мужа.