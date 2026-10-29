Астафьева рассказала о своем тяжелом недуге

Дашу Астафьеву в сложный период поддержало исследование творчества Софии Яблонской.

Даша Астафьева – украинская артистка, волонтер и общественный деятель – впервые рассказала о серьезных проблемах со здоровьем, которые ей пришлось пережить. По словам публичной персоны, пройти через сложный период ей помогли поддержка близких, работа и желание жить.

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В интервью для ютюб-канала "Телевидение Торонто" Астафьева сказала, что очень тяжело болела. Особое место в ее восстановлении заняло исследование биографии украинской писательницы Софии Яблонской. Артистка отметила, что погружение в жизненную историю литератора стало для нее настоящим спасением.

Еще Даша вспомнила, как впервые познакомилась с творчеством Яблонской. Это произошло во время личного кризиса после гибели собаки. Утрата любимца настолько сильно поразила артистку, что в течение нескольких месяцев она не могла вернуться к привычной жизни.

Впоследствии Астафьева с надеждой немного отвлечься от волнений отправилась в Карпаты. Там ей случайно попала в руки книга Софии Яблонской "Из моего детства". В произведении писательница рассказала о потере собственной собаки, и эта история оказалась близкой артистке.

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Даша почувствовала глубокую эмоциональную связь с автором и его волнениями. Именно тогда у нее возникло желание исследовать и популяризировать творчество Яблонской, ставшее для нее важной опорой в сложный жизненный период.