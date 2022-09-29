TAYANNA расплакалась, рассказывая о бывшем: До сих пор верю, что мы будем вместе

Певица призналась, что ей тяжело пока принять факт расставания.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская исполнительница TAYANNA рассказала летом, что разошлась с бойфрендом по имени Александр спустя год отношений. Певица призналась, что чувствует себя не лучшим образом. Девушка даже расплакалась во время воспоминаний о бывшем в подкасте Дианы Глостер.

Читай также: TAYANNA рассталась с парнем и поведала, на что сейчас живет

Певица поведала, что тяжело признать факт разрыва, и в глубине души верит, что они еще будут вместе. При всем этом она пытается жить дальше.

"У меня вообще, я считаю, тяжелая история, потому что я до сих пор верю, что мы будем вместе. В каких-то иллюзиях живу таких, в своих мечтах. На самом деле нужно просто отпускать человека и возвращаться к себе. Что я и пытаюсь сейчас делать — возвращаться к себе и весь фокус внимания на себя, на свою работу, на свои дела, и ребенок есть... И я понимаю, что эта энергия, которая идет на воспоминания прошлые... Особенно я приехала в Киев, хожу по улицам и просто плачу, потому что вот здесь мы сидели, здесь мы ели, здесь машину увидела такую, как у него — все, уже слезы текут. Даже хочется уехать из Киева, чтобы не было никаких ассоциаций," - откровенно призналась Татьяна.

TAYANNA расплакалась на подкасте. TAYANNA

TAYANNA отметила, что жила с парнем на Бали. После расставания она отправилась в Польшу, а после - вернулась в Украину.

"Я попала в такую яму эмоциональную, когда у меня все – негатив, то есть "все, у меня жизнь закончилась, без него я не могу", и я специально уехала для того, чтобы проследить за собой и направить как-то свои мысли в другое русло, хотя это такая очень большая любовь моей жизни, и она не прошла, она есть эта любовь у меня внутри," - поделилась певица.

Хоть Татьяна не называет причин расставания, но намекает, что причина - в ней. Сейчас девушка работает над собой.

"На самом деле здесь, в этих отношениях я увидела свое эго, которое никогда не видела и отрицала всегда. Мужчина более сознательный, а ты более эмоциональный, и когда ты поддаешься эмоциям – ну это эго," - отметила артистка.

Звезда сейчас не ищет отношений. По словам TAYANNA, не хочет лечить душу таким образом, и она "не умеет строить отношения с мужчинами".

"У меня вообще болезненная тема – отношения. Потому что я не умею их строить. Я когда в отношениях – меня нет, я на сто процентов растворяюсь в человеке и на себя, как говорят грубо, забиваю и начинаю просто жить жизнью человека," - рассказала Татьяна.

Ранее мы писали, что Александра Зарицкая поделилась своими советами, как поддержать себя в военное время.