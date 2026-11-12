Звезда «Парочки слідчих» Юлия Буйновская заболела диабетом из-за тяжелой роли

Актриса рассекретила свой диагноз

Автор: Коваленко Наталья

Украинская актриса Юлия Буйновская, известная зрителям по сериалам «Парочка следователей» и «Домик на счастье», рассказала о серьезных проблемах со здоровьем, которые спровоцировала чрезмерная эмоциональность на съемочной площадке.

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В интервью для ютуб-канала журналистки Алины Доротюк 26-летняя знаменитость призналась, что после съемок в полнометражном драматическом фильме, который пока не имеет окончательного названия, врачи диагностировали у нее сахарный диабет второго типа. Болезнь развилась на фоне стресса, однако впоследствии актрисе удалось вывести недуг в ремиссию.

«Это очень драматическая роль. Это тяжелая роль. У меня после нее диабет обнаружили. Оказывается, от стресса может быть. Вот так ко мне "приплыл" диабет второго типа. Я его вылечила. Никто не ожидал», — поделилась Буйновская.

Актриса объяснила, что имеет привычку максимально погружаться во внутренний мир своих персонажей. Во время работы над этой драматической лентой Юлия настолько пропускала через себя трагедии героини, что буквально проживала каждую потерю и смерть, заложенную в сценарии. Именно этот случай заставил 26-летнюю звезду полностью пересмотреть свое отношение к «профессиональным жертвам».

«К сахарному диабету я не была готова, скажем так. Поэтому я так сильно к здоровью сейчас придирчива. Потому что оказывается, из-за вот таких стрессов — а это мои нервы, переживания, когда ты постоянно хоронишь людей в своей голове, в своей игре — мозг уже не отличает правду от вымышленного», — объяснила артистка.