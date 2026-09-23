Федишин в нижнем белье и с цветами показала свой беременный живот
Ирина Федишин в ожидании третьего ребенка сообщила о песне, созданной в этот особый для нее период.
Ирина Федишин, которая вместе с мужем и продюсером Виталием Човныком ждет третьего ребенка, устроила чувственную фотосессию, во время которой продемонстрировала заметно округлившийся живот.
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39-летняя певица позировала в белом нижнем белье и прозрачной накидке. Для съемки она выбрала нежный образ с лилиями в руках, акцентировав внимание на беременности.
Федишин также сообщила о предстоящем релизе песни "Серденько". Композицию она посвятила ребенку, который должен вскоре появиться на свет. Будущее материнство стало для певицы одним из источников вдохновения.
Пол третьего потомка исполнительница и ее муж пока не разглашают. У супругов уже есть двое сыновей.
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Ирина Федишин и Виталий Човнык в этом году отметили 20-летие брака.