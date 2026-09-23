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Федишин в нижнем белье и с цветами показала свой беременный живот

Ирина Федишин в ожидании третьего ребенка сообщила о песне, созданной в этот особый для нее период.

Автор: Дмитрий Сыч
Федишин в нижнем белье и с цветами показала свой беременный живот
Федишин пока не разглашает пол третьего потомка
instagram irynafedyshyn

Ирина Федишин, которая вместе с мужем и продюсером Виталием Човныком ждет третьего ребенка, устроила чувственную фотосессию, во время которой продемонстрировала заметно округлившийся живот.

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39-летняя певица позировала в белом нижнем белье и прозрачной накидке. Для съемки она выбрала нежный образ с лилиями в руках, акцентировав внимание на беременности.

Федишин также сообщила о предстоящем релизе песни "Серденько". Композицию она посвятила ребенку, который должен вскоре появиться на свет. Будущее материнство стало для певицы одним из источников вдохновения.

instagram irynafedyshyn

instagram irynafedyshyn

instagram irynafedyshyn

instagram irynafedyshyn

Пол третьего потомка исполнительница и ее муж пока не разглашают. У супругов уже есть двое сыновей.

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Ирина Федишин и Виталий Човнык в этом году отметили 20-летие брака.

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