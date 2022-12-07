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Богдан поизгибалась в леопардовом платье в Доминикане

Экс-звезда Холостяка продемонстрировала дикий вечерний образ.

Автор: Дмитрий Сыч
Богдан поизгибалась в леопардовом платье в Доминикане
Богдан отдыхает в теплых краях
instagram hannastorozhuk

Блогерша Анна Богдан, называющая себя в Инстаграме общественным деятелем, последние посты делится тропическими кадрами. Судя по геотегам, женщина находится в Доминиканской Республике.

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На прошлой неделе женщина, у которой 232 тысячи подписчиков, начала с вечернего образа легкого черного платья, усеянного вырезами. Потом показала, как радуется на качелях и стоит на коленях на пляже. Теперь она вернулась к снимкам в темноте, добавив хищности.

На свежем фото участница реалити "Холостяк 11" подняла руку ко лбу и страстно посмотрела в сторону фотографа. На ней было приталенное платье с леопардовым узором и длинным вырезом снизу.

instagram hannastorozhuk

Блоггерша оставила кадр без подписи. Тем временем заинтересованным ею захотелось написать "Эти ноги", "Просто красавица" и другие комментарии, которыми они проявили свой восторг.

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Ранее мы писали о том, что звезда кинематографа Кэтрин Зета-Джонс не скрыла от публики свое сверхглубокое декольте.

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Теги:
фото, отдых, платье, Холостяк, красота, Анна Богдан

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