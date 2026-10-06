Бывшая Кличко в сарафане на тонких бретелях снялась на морском утесе

Наталья Егорова снялась на отдыхе, но не уточнила место.

Егорова недавно была в Украине

Наталья Егорова – модель, певица, саунд-терапевт и экс-жена мэра Киева Виталия Кличко – поделилась новыми кадрами с отдыха. Она снялась на фоне моря, наслаждаясь солнечной погодой.

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Для фотосессии 52-летняя Егорова выбрала легкий сарафан с тонкими бретелями. Для снимков инстаграмщица позировала на утесе.

instagram natalia_yegorova

instagram natalia_yegorova

instagram natalia_yegorova

instagram natalia_yegorova

instagram natalia_yegorova

instagram natalia_yegorova

instagram natalia_yegorova

Где находится Наталья, она не уточнила. Свое сообщение она сопроводила философским наблюдением. Мол, есть моменты, которым не обязательно придавать какого-то особого значения, а просто присутствовать.

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К слову, недавно Наталья приезжала в Украину. Это был ее первый визит на Родину за несколько лет.