Мишина показала прогулку по Венеции и написала про веру

Звезда Клятвы врача выставила фото и видео своего путешествия в итальянский город.

Украинская актриса Ксения Мишина поскакала по улицам Венеции и покаталась в гондоле. Кадры своего путешествия она выложила в Инстаграме.

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Сначала звезда сериала "Крепостная", облаченная в лосины и черную куртку, продемонстрировала на нескольких фотографиях эмоции, вызванные посещением европейского города.

instagram misha.k.ua

instagram misha.k.ua

Затем лицедейка поделилась коротким роликом, в котором зафиксированы ее осмотры городских каналов и архитектуры.

"Только ты ответственен за свою жизнь. За свои знания, привычки, желания, возможности. И пусть кто-то думает, что ты неправ. Главное, чтобы твоя вера в себя оставалась непоколебимой при любых обстоятельствах", – добавила к видео мотивационное послание актриса.

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