Энистон показалась в бикини на каяке и дома с парнем и собаками

Звезда Друзей ознакомила публику со своим досугом в доме и под открытым небом.

Дженнифер Энистон поделилась подборкой осенних кадров, в которой нашлось место и для ее 50-летнего спутника Джима Кертиса. 57-летняя актриса показала домашние мгновения с любимым, позировавшим в окружении их пушистых любимцев. Еще Дженн продемонстрировала, как проводит время на природе: она покаталась на каяке в бикини.

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В галерею Энистон добавила фото своей бьюти-рутины с маской на лице, тренировкм по пилатесу и баловства. Среди гостей ее импровизированных развлечений оказалась и поигравшая на барабанах подруга и коллега Кортни Кокс.

Актриса обнималась на диване с собакой. На одном из домашних кадров она также предстала в кофте с изображением забавного эпизода с Фиби из сериала "Друзья".

instagram jenniferaniston

instagram jenniferaniston

instagram jenniferaniston

instagram jenniferaniston

instagram jenniferaniston

instagram jenniferaniston

instagram jenniferaniston

instagram jenniferaniston

instagram jenniferaniston

instagram jenniferaniston

instagram jenniferaniston

Об отношениях Энистон и Кертиса стало известно больше года назад. С тех пор пара несколько раз появлялась вместе на публике.

Что касается возможной свадьбы пары, то люди из окружения Энистон рассказывали об этом. Мол, во время дружеских встреч актриса выражает желание услышать от любимого признания.

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Энистон также тепло отзывается о профессиональной деятельности Кертиса. Она отмечала, что гипнотерапия является лишь одним из направлений его работы, а главная цель мужчины – помочь людям преодолеть травматический опыт и обрести внутреннюю ясность. Актриса назвала его добрым, особенным и в то же время очень простым в общении.