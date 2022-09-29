Появились подробности "побега" Пугачевой в Израиль

Сообщается, что жена Максима Галкина заплатила немалые деньги за срочное путешествие.

На недавней встрече с коллегами Пугачева не говорила о желании покинуть РФ

Российские СМИ снова трубят о том, что звезда советской эстрады Алла Пугачева вновь не пожелала оставаться в стране-агрессорше.

В Starhit, например, говорится, что несколько часов назад Аллу Пугачеву с младшими потомками Лизой и Гарри заметили в аэропорту Москвы. По информации издания, 73-летняя знаменитость выложила огромные деньги за "побег" на частном самолете. Точная сумма, правда, не названа.

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Российские СМИ утверждают, что вторая половина Галкина покинула страну на неопределенное время, поскольку не купила обратный билет.

В статье на вышеупомянутом ресурсе также говорится, что исполнительница "Арлекино" выходные провела в компании двух Игорей – Крутого и Николаева. Тогда она не сообщала об отлете. При этом почитатели Пугачевой не удивлены ее решением. Особенно, после недавнего инстаграм-заявления:

"Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан".

27 сентября не стало Бориса Моисеева. Ожидалось, что Алла Пугачева будет присутствовать на панихиде давнего друга и коллеги, но этого не случилось. Она только помогла с организацией похорон.

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Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева опубликовала пост, которым помянула исполнителя "Голубой луны".