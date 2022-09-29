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Пугачева покинула Россию - россСМИ

Недавно певица просила признать ее иностранным агентом в РФ, как и Максима Галкина.

Автор: Шапарь Анастасия
Пугачева покинула Россию - россСМИ
Алла Пугачева.
instagram alla_orfey

Российская исполнительница Алла Пугачева с начала полномасштабной войны в Украине выехала с мужем, юмористом Максимом Галкиным и двумя детьми в Израиль. Шоумен поддержал Украину и осудил российское нападение, а на своих концертах высмеивает верхушку РФ.

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Пугачева молча выражала поддержку Украине, однако недавно, после того, как ее супруга признали в России иностранным агентом, написала открытое письмо. Артистка потребовала признать и ее инагентом, а также осудила российское нападение на территорию Украины. 

В конце августа стало известно, что Пугачева вернулась в Россию с детьми. Пропагандистское издание "Известия" сообщило, что Алла Борисовна покинула страну-агрессор. Предполагается, что она улетела в Тель-Авив. Источники издания уточняют, что билет Примадонна купила только в одну сторону.

Сама Пугачева никак не комментирует отъезд.

Ранее мы писали, что Лолита, несмотря на месторождение в Украине, назвала себя военнообязанной в России. 

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Теги:
Россия, Алла Пугачева

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