Пугачева покинула Россию - россСМИ

Недавно певица просила признать ее иностранным агентом в РФ, как и Максима Галкина.

Автор: Шапарь Анастасия

Российская исполнительница Алла Пугачева с начала полномасштабной войны в Украине выехала с мужем, юмористом Максимом Галкиным и двумя детьми в Израиль. Шоумен поддержал Украину и осудил российское нападение, а на своих концертах высмеивает верхушку РФ.

Читай также: В отношении Пугачевой начались проверки российских спецслужб

Пугачева молча выражала поддержку Украине, однако недавно, после того, как ее супруга признали в России иностранным агентом, написала открытое письмо. Артистка потребовала признать и ее инагентом, а также осудила российское нападение на территорию Украины.

В конце августа стало известно, что Пугачева вернулась в Россию с детьми. Пропагандистское издание "Известия" сообщило, что Алла Борисовна покинула страну-агрессор. Предполагается, что она улетела в Тель-Авив. Источники издания уточняют, что билет Примадонна купила только в одну сторону.

Сама Пугачева никак не комментирует отъезд.

Ранее мы писали, что Лолита, несмотря на месторождение в Украине, назвала себя военнообязанной в России.