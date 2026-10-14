Джамала ответила на вопрос о жизни в Киеве во время постоянных обстрелов

Jamala описала свою привычную повестку дня, а также сравнила ночи в столице с постапокалиптическим фильмом ужасов.

Джамала и ее потомки днем пытаются жить обычной жизнью, а ночью не знают, чего ждать

Джамала рассказала, как переживает регулярные обстрелы Киева, где остается вместе с тремя детьми. Артистка отметила, что больше всего волнуется за безопасность сыновей. Ночное время ей, мол, дается особенно тяжело.

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В инстаграм-историях исполнительница сообщила, что пытается сохранять привычный ритм жизни, несмотря на постоянную опасность. Днем дети посещают школу и музыкальные занятия, а во время тревог вынуждены находиться в укрытии. Сама Джамала одновременно готовится к выступлениям, работает над музыкой и выполняет повседневные дела.

По словам певицы, жизнь в столице напоминает ей существование в двух параллельных реальностях. Днем семья пытается жить обычной жизнью, тогда как в темный период суток все замирают в ожидании опасности, ведь никто не знает, чего ждать.

"Ночью мы все словно замираем перед монстром, как в фильме "Птичий короб". Никто не знает, как пройдет ночь", – написала Джамала.

instagram jamalajaaa

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