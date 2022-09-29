Уроженка Закарпатья Лолита осудила россиян за страх мобилизации: Считаю себя военнообязанной

Милявская десятки лет строит карьеру в России и не осудила вторжения в родную Украину.

Автор: Шапарь Анастасия

Популярная певица Лолита Милявская, которая родилась в Мукачево и долгое время проживает, строит карьеру в Россию, сделала заявление на фоне частичной мобилизации в России. Путинистка заявила, что не будет отменять концертов, чтобы "поддержать людей в трудное время" и назвала себя "военнообязанной".

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Предательница заявила на концерте в Иваново, что россиян не нужно паниковать на фоне призыва в ряды оккупационной армии.

"Я не отменю ни одного концерта, если на то не будет государственной воли... Поэтому в данном случае, простите, я считаю себя военнообязанной. И я обязана делать ту работу, которую не делают психотерапевты... То, что я наблюдаю, это безумие, безумие в виде паники. Именно паника худший советчик в любые времена. Паника разрушает психику", - высказалась Милявская.

Также Лолита, которая поддерживает войну против родной Украины, заявила, что у россиян "есть будущее", в которое она верит.

"Каждый концерт дает желание жить, наверное, в течение четырёх-пяти дней. А это уже очень много. Это важно для принятия решений. Я тот человек, который всегда думает о будущем. И я уверена, что оно у нас будет. Ненавижу панику", – подчеркнула Милявская.

Ранее мы писали, что Юрий Ткач поведал, знали ли в "Квартале" заранее о надвигающемся вторжении.