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Ткач признался, знали ли в "Квартале" заранее о вторжении

Юморист также вспомнил, как для него началась война.

Автор: Шапарь Анастасия
Ткач признался, знали ли в "Квартале" заранее о вторжении
Юрий Ткач.
instagram.com/yuriy_tkach

Украинский юморист, актер студии "Квартал 95" Юрий Ткач признался, что вторжение 24 февраля стало для него неожиданностью. В интервью ЖВЛ Ткач опроверг слухи, что в "Квартале" знали заранее о полномасштабной войне. Все новости узнавали из интернета.

"Не было такого, что у нас в "Квартале" там какая-то информация была, либо в группах где-то, либо Зеленский кому-то позвонил по телефону," - ответил хейтерам Ткач.

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Юрий признался, что о войне догадывалась только его жена Виктория, у которой брат работает в органах. Избранница юмориста сразу же рассказала все мужу и забрала его с премьеры фильма домой.

"Меня Вика даже вытаскивала, говорит: "Давай, пошли". Я говорю: "Что случилось?". Она говорит, что война. А у нее брат работает в определенных органах, позвонил, сказал, что да," - вспомнил актер.

Однако сам он до последнего не верил. Ткач даже посоветовался с Евгением Кошевым: "В час ночи я позвонил ему, говорю: "Братан, извиняюсь, что я тебя разбудил. Говорят, что война". Он говорит: "Ткач, иди выпей и ляг спать"."

В начале вторжения Юрий пополнил ряды территориальной обороны, а жену с дочерью вывез за границу. Сейчас Ткач занимается волонтерской деятельностью.

Ранее мы писали, что на фронте встретились Олег Сенцов и Андрей Хлывнюк. 

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Теги:
Квартал 95, Война в Киеве, Юрий Ткач

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