Комик поделился романтическими кадрами

Автор: Коваленко Наталья

Юрий Ткач поздравил жену с 35-летием и снялся с ней на пляже instagram.com/yuriy_tkach

Украинский юморист и ведущий Юрий Ткач поделился в инстаграме романтическими кадрами с женой Викторией. Звезда «Лиги смеха» публично обратился к любимой по случаю ее 35-го дня рождения.

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42-летний Ткач опубликовал видео, где собрал фото с отдыха на пляже у моря. На кадрах супруги нежно обнимались и улыбались на камеру в солнцезащитных очках.

«Кайфую с тобой каждую минуту своей жизни… Мечтаю, чтобы ты всегда была счастлива… И отдаю тебе себя на 100%… С Днем Рождения, Викуль. Люблю бесконечно…», — трогательно написал Юрий.

Напомним, что пара вместе уже более 12 лет и воспитывает 11-летнюю дочь Елизавету.