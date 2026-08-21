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«Начинаем все сначала»: Юрий Ткач во второй раз сделал предложение жене

Комик высказался о переменах в личной жизни

Автор: Коваленко Наталья
«Начинаем все сначала»: Юрий Ткач во второй раз сделал предложение жене
«Начинаем все сначала»: Юрий Ткач во второй раз сделал предложение жене instagram.com/viktoriya_tka4

Украинский шоумен, ведущий и актер Юрий Ткач признался, как ему с женой Викторией удалось сохранить брак, оказавшийся на грани развода. В новом интервью для 1plus1 звезда «Лиги смеха» рассказал о пути к примирению и семейных буднях.

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По словам юмориста, преодолеть конфликты помогла совместная и индивидуальная работа с психотерапевтом, после чего пара решила забыть об их отношениях в прошлом и начать все с нуля. Юрий рассекретил, что даже сделал Виктории второе предложение руки и сердца.

«Мы поставили точку в прошлых отношениях и начали сначала. Мы договорились, что начинаем все сначала. И если мы начинаем все с нуля, то начало — это предложение. И поэтому для нас это символическое начало чего-то нового», — пояснил Ткач.

Комик отметил, что они с женой каждый день делали небольшие шаги навстречу друг другу благодаря специалисту. Он призвал другие пары бороться за отношения.

«Разрушить можно всегда, это секундное дело. А вот восстановить или разобраться, в чем проблема, и решить ее, на это нужно время и силы. И если силы и время есть, то это всегда хорошее дело. Работать над сохранением чего-либо, любых отношений. Поэтому мне кажется, что надо стараться сделать все, чтобы, знаете, все было от Бога», — посоветовал Ткач.

Напомним, что Юрий и Виктория Ткач состоят в браке уже 12 лет и воспитывают общую дочь Лизу.

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Теги:
Юрий Ткач, шоу-бизнес, помолвка, жены звезд

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