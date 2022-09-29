Никитюк показала редкое фото с отцом
29 сентября папа теледивы отмечает день рождения.
Леся Никитюк.
instagram lesia_nikituk
Украинская телеведущая Леся Никитюк сегодня отмечает день рождения отца. В честь семейного праздника звезда опубликовала в Инстаграме редкое фото с папой, Иваном Никитюком.
Читай также: Никитюк рассказала о своей вспыльчивости в отношениях: Сразу сжигаю мостыПапа артистки отмечает день рождения 29 сентября. Сколько исполнилось ему лет - звездная дочь не уточнила.
"Это самый лучший день. Потому что сегодня празднует свой день рождения мой папа," - подписала совместное фото Леся Никитюк.
Леся вместе с отцом.
instagram lesia_nikituk
Ранее мы писали, что Слава Демин рассказал о сложных отношениях с матерью. Женщина избивала сына и Слава с детства ее боялся.