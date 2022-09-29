Никитюк показала редкое фото с отцом

29 сентября папа теледивы отмечает день рождения.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская телеведущая Леся Никитюк сегодня отмечает день рождения отца. В честь семейного праздника звезда опубликовала в Инстаграме редкое фото с папой, Иваном Никитюком.

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Папа артистки отмечает день рождения 29 сентября. Сколько исполнилось ему лет - звездная дочь не уточнила.

"Это самый лучший день. Потому что сегодня празднует свой день рождения мой папа," - подписала совместное фото Леся Никитюк.

Леся вместе с отцом. instagram lesia_nikituk

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