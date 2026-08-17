Дмитрий Бабчук рассказал о проблемах со здоровьем

Автор: Коваленко Наталья

Жених Леси Никитюк перенес операцию и показал фото из больницы instagram.com/special_my_profession

Военнослужащий Дмитрий Бабчук оказался в больнице. 30-летнему жениху телеведущей Леси Никитюк провели хирургическое вмешательство на ноге.

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О госпитализации Дмитрий сообщил на своей странице в инстаграмме. В главе стороз морской пехотинец застиг первое фото после операции, сделанное в больничной палате.

На снимке Бабчук лежал в постели с зафиксированной в гипсе концовкой. Причину травмы военный не рассекретил.

«Операцию сделали, кавычку починили, скоро на службу уже. Работайте, братья», — написал Дмитрий.