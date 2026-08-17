Жених Леси Никитюк перенес операцию и показал фото из больницы
Дмитрий Бабчук рассказал о проблемах со здоровьем
Жених Леси Никитюк перенес операцию и показал фото из больницы instagram.com/special_my_profession
Военнослужащий Дмитрий Бабчук оказался в больнице. 30-летнему жениху телеведущей Леси Никитюк провели хирургическое вмешательство на ноге.
Читай также: Денисенко показала, как с новым мужем делала парные тату в день свадьбыО госпитализации Дмитрий сообщил на своей странице в инстаграмме. В главе стороз морской пехотинец застиг первое фото после операции, сделанное в больничной палате.
На снимке Бабчук лежал в постели с зафиксированной в гипсе концовкой. Причину травмы военный не рассекретил.
«Операцию сделали, кавычку починили, скоро на службу уже. Работайте, братья», — написал Дмитрий.
Дмитрий Бабчук перенес операцию instagram.com/special_my_profession