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Жених Леси Никитюк перенес операцию и показал фото из больницы

Дмитрий Бабчук рассказал о проблемах со здоровьем

Автор: Коваленко Наталья
Жених Леси Никитюк перенес операцию и показал фото из больницы
Жених Леси Никитюк перенес операцию и показал фото из больницы instagram.com/special_my_profession

Военнослужащий Дмитрий Бабчук оказался в больнице. 30-летнему жениху телеведущей Леси Никитюк провели хирургическое вмешательство на ноге.

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О госпитализации Дмитрий сообщил на своей странице в инстаграмме. В главе стороз морской пехотинец застиг первое фото после операции, сделанное в больничной палате.

На снимке Бабчук лежал в постели с зафиксированной в гипсе концовкой. Причину травмы военный не рассекретил.

«Операцию сделали, кавычку починили, скоро на службу уже. Работайте, братья», — написал Дмитрий.

Дмитрий Бабчук перенес операцию instagram.com/special_my_profession
Дмитрий Бабчук перенес операцию instagram.com/special_my_profession

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Теги:
Леся Никитюк, шоу-бизнес, операции звезд

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