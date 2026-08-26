Сумская показала, как отметила 60 в кругу друзей и цветов

Ольге Сумской по случаю ее праздника преподнесли оригинальный торт.

Ольга Сумская отметила 60-летний юбилей в компании супруга Виталия Борисюка, друзей и коллег. Празднование актриса показала в инстаграме.

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Свой день рожденья артистка встретила на работе. Накануне она сыграла спектакль "Браво, Джулия!" в Днепре, после чего вернулась в Киев и снова вышла на сцену. После спектакля Сумская пригласила близких и коллег на празднование.

Среди гостей были Виталий Борисюк, Любава Грешнова, Алексей Яровенко и Алексей Вертинский. Для компании подготовили угощения, включая оригинальный праздничный торт. Украшением вечера стали многочисленные букеты.

На следующий день Сумская показала свой дом, который наполнили цветы. На фотографиях именинница предстала в бордовом шелковом наряде на фоне десятков букетов из роз разных цветов.

instagram olgasumska

instagram olgasumska

instagram olgasumska

instagram olgasumska

instagram olgasumska

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Актриса поблагодарила друзей, коллег и зрителей за поздравления и отметила, что этот юбилей оставил ей незабываемые эмоции.