Никитюк рассказала о своей вспыльчивости в отношениях: Сразу сжигаю мосты

Теледива призналась, что для нее любая ссора с парнем - это "конец света".

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская ведущая Леся Никитюк призналась, что в отношениях является довольно вспыльчивым человеком. В эфире "Нового канала" девушка рассказала, что после ссоры сразу же обрывала отношения с парнем.

По признанию теледивы, она во время ссоры сразу сжигает мосты, не думая о будущем. Звезда осознает, что сохранить отношения в разы труднее.

"Для меня любая ссора с парнем – это конец света, я сразу сжигаю мосты и не думаю, что будет дальше. Хлопаю дверью, не возвращаюсь, не звоню, удаляю контакт, блокирую. Но это самый простой путь, сохранить отношения гораздо труднее," – призналась Никитюк.

К слову, Леся никого не пускает в свою личную жизнь, поэтому аудитория не знает, занято ли сердце любимицы.

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