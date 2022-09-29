Демин откровенно о плохих отношениях с матерью: Однажды меня отправили выносить мусор, а домой не впустили

Шоумен признался, что сложные взаимоотношения у них 25 лет.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский ведущий Слава Демин откровенно признался, что у него очень сложные отношения с матерью уже 25 лет. Женщина работала в управлении внутренних дел, поэтому Слава с детства ее боялся. По словам шоумена, впервые из дома он ушел в 13 лет. Из 38 лет жизни - 25 Демин в сложных отношениях с матерью.

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В Инстаграме ведущий признался, что его били за все - даже "для профилактики". Однако Демин подчеркивает, что использование силы по отношению к ребенку - это слабость родителей. Риторически спрашивает, почему нельзя поговорить с ребенком, как с другом.

"Узким ремешком, шлангом от стиральной машины и т.д. Били до ран и крови. Однажды меня отправили выносить мусор, а домой не уронили. Для профилактики. Наверное, таким образом мама проявляла любовь. Думала, что силой можно заработать уважение. Но я не не уважал ее, а только боялся. К тому времени, пока не стал самостоятельным. Мне уже 38, а моя мама до сих пор абюзер," - подчеркнул Демин.

Также Славу удивляют родители, у которых есть претензии к собственным детям.

"Эй! Как вы их воспитали, так они себя и ведут. Ребенок - белый лист, на котором родители рисуют картину. Не может лист быть виноватым, если художник хлопнул не той краской. Я всегда говорю о том, что когда ребенок что-то делает не так, проанализируйте свои действия. Ребенок сидит много в телефоне и не общается с вами? Так может вы мало интересуетесь его жизнью? Будьте на одной волне. Потому что ребенок - ваш лучший друг," - обратился шоумен.

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После лирического отступления Демин публично поразмышлял о своей матери, с которой у него было несколько попыток наладить отношения и начать все с чистого листа. Однако возвращались к тому, что начинались поучения, обвинения. Поэтому сейчас мать решила "получить" любовь сына через шантаж.

"Подала в суд на получение алиментов. Абсурд? Да. Но это дело адвокатов. Мама у меня осталась только биологическая. Душевной мамы нет. И мы не будем идти одним путем," - подытожил ведущий.

Слава Демин подчеркнул, что этот пост не для того, чтобы его пожалели. Это обращение к родителям, которые чувствуют проблемы с детьми.

"Ведь ваша дочь/сын вас очень любит. Не убивайте собственноручно эту любовь. Будьте лучшим другом. И тогда в нашей жизни будет меньше злых, закомплексованных людей, которым в детстве не добавили родительскую любовь и дружбу. Нет плохих детей. Есть плохие родители. Пусть вы не подпадете под это описание," - отметил шоумен.

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