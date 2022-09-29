Бывшая Кличко заявила о психологической травме их дочери

Хейден Панеттьери отметила, что жизнь ее потомка от Владимира Кличко без матери может привести к депрессии ребенка.

Дочь в 3 года спрашивала незнакомых женщин, можно ли их называть мамой

Американская актриса Хейден Панеттьери поделилась размышлениями об обособленной от дочери Кайи Евдокии жизни. Знаменитость волнуется, что со временем у чада, не живущего с матерью, может развиться депрессия. Этим 33-летняя экс-возлюбленная Владимира Кличко поделилась в интервью, отмечено в People.

Хейден вспомнила случай с трехлетней Кайей, которую ей обрисовал боксер.

"Помню, как ее отец позвонил мне и рассказал, что Кайя ходит и спрашивает у других женщин, можно ли ей называть их мамами. Я была ошеломлена, а его это рассмешило. Он воспринимал это как что-то забавное" , – отметила Хейден.

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Эти действия дочери лицедейка назвала криком о помощи и признаком детской травмы. Услышав такое от отца своего ребенка, она попросила передать Кайе трубку.

"Когда я спросила ее об этом, она начала издавать непонятные звуки. Раньше я такого от нее не слышала. Это была травма, связанная с моим отсутствием", – сказала Панеттьери.

Своими объяснениями американке не удалось достучаться до Кличко, с родственниками которого ныне живет 7-летний ребенок.

Хейден считает свою дочурку весьма храброй. Когда ребенку эмоционально тяжело, он терпит, говорит, что в порядке, и не дает себя обнимать.

Также актриса отметила, что ее ранило отношение публики. Мол, что она просто отдала свою кровиночку. Актриса не спешила рассказывать о семейной проблеме еще и из-за нежелания раздражать законного опекуна.

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Ранее Хейден Панеттьери рассказала, что считала передачу дочери Владимиру Кличко временной мерой. Подписание документов разбило ей сердце.