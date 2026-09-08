Расследование смерти Хейден Панеттьер: полиция проверяет бывшего парня актрисы

Подробности последних часов жизни кинозвезды

Автор: Коваленко Наталья

Расследование трагической смерти звезды сериалов «Герои» и «Нэшвилл» Хайден Панеттьер сосредоточилось на ее последних часах в доме в Южной Каролине. 36-летняя актриса ушла из жизни 16 августа в результате вероятной передозировки лекарствами и остановки сердца.

Издание RadarOnline обнародовало подробности того, что происходило накануне трагедии, а также реакцию правоохранителей, которые сейчас изучают возможные улики.

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15 августа Хайден вместе с бывшим бойфрендом Брайаном Хикерсоном прилетела из Лос-Анджелеса в город Гринвилл (Южная Каролина), где они остановились в апартаментах Judson Mill Lofts.

На следующий день, 16 августа, около 13:51 в экстренные службы поступил звонок о женщине без сознания с остановкой сердца. По данным аудиозаписей диспетчеров, медики выехали на вызов, связанный с возможной передозировкой.

Брат Брайана, Зак Хикерсон, нашел Хайден без сознания в гостиной. Сам Брайан в это время якобы спал в другой комнате.

На месте происшествия обнаружили препараты, в частности Наркан (препарат для реверсии опиоидной передозировки), однако спасти актрису не удалось. В 14:30 медики констатировали ее смерть.

Правоохранители отметили, что на теле Хайден не было обнаружено внешних телесных повреждений или следов насилия.

В настоящее время расследование проверяет роль Брайана Хикерсона в событиях того дня. В последнее время его сотрудничество со следствием стало более ограниченным после того, как он нанял адвоката.

Полиция изъяла телефон и компьютер Хикерсона для восстановления хронологии событий, звонков и переписок за последние часы жизни Панеттьер.

Напомним, что в 2021 году Хикерсон был осужден за домашнее насилие в отношении Хайден и отбывал наказание. За несколько дней до смерти актрисы суд Лос-Анджелеса отклонил его просьбу смягчить приговор.