Внучка Ющенко показала успехи в верховой езде – фото

Снимками потомка экс-президента Украины поделилась Виталина Ющенко.

Кроме Андрианы, у Виктора Ющенко – еще множество внуков

Внучка Виктора Ющенко Андриана, которой сейчас почти 13 лет, совершенствует свои навыки наездницы. О том, как девочка обращается с лошадьми, показала ее мать Виталина Ющенко.

"Любовь к лошадям в нашей семье привита с детства. Я сама занималась конкуром, мы любим этих благородных животных и без ума от них", – поведала старшая дочь бывшего главы государства.

instagram vitalinayushchenko

instagram vitalinayushchenko

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Уже 14 октября у Андрианы, которая названа в честь патронима деда, будет день рождения.

"А на выходных младшая дочь Андрианка приняла участие в конных соревнованиях. Это первое предтренировочное соревнование, все когда-то с чего-то начинается. Желаю, чтобы вдохновение и старание только росли, чтобы цели и мечты были достигнуты победами!", – написала о своей младшей дочери мать.

instagram vitalinayushchenko

instagram vitalinayushchenko

Виталина Ющенко – первенец Виктора Ющенко. Ей сейчас 42 года. Кроме Андрианы, у нее есть Ярина-Доминика и Виктор. Также экс-президент имеет сыновей Андрея (у которого – дочь Варвара), Тараса и дочерей Софью Викторию и Кристину Катрин.

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Раньше мы писали о том, что в Украину из Канады вернулся внук-тезка Ющенко. Парень решил учиться в нашем вузе.