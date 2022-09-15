Тодоренко сообщила о заболевании их с Топаловым сына

Первенец Регины Тодоренко страдает от психического расстройства.

Тодоренко не написала, как будет устранять расстройство сына

Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко поведала своей телеграм-аудитории о состоянии здоровья собственного сына Майкла. У трехлетнего ребенка обнаружено психическое расстройство – тактильная гиперчувствительность.

"Такие детки бросаются из крайности в крайность, то избегая прикосновений, то наоборот демонстрируя сильную потребность в крепких объятиях", – написала бывшая участница группы Real O.

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Также супруга Влада Топалова поведала, в чем именно проявляется обнаруженная экспертом гиперчувствительность:

"Пару месяцев назад малыш сообщил нам: "Я не люблю, когда меня трогают без спроса". Я возрадовалась, потому что увидела в этом отстаивание личных границ. Однозначно так и есть, но оказалось, что многие дети в определенном возрасте переживают тактильную гиперчувствительность. Они просто по-другому чувствуют и им неприятны внезапные поглаживания без предупреждения".

Теперь, закончила Тодоренко, им с Топаловым стала понятна причина повышенной эмоциональности потомка.

Как родители будут бороться с расстройством, и будут ли вообще – 32-летняя мать не сообщила.

t.me todorenkoregina

Регина Тодоренко родила двоих детей. Семья экс-ведущей "Орла и решки" недавно пополнилась вторым сыном. Мальчика назвали Миром. В соцсетях на блогершу обрушилась волна критики. Комментаторы считают, что лицемерно давать такое имя ребенку, когда мать – уроженка Одессы – молчит о вторжении в Украину.

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Ранее мы писали о том, что Виктория Маремуха показала недавно родившегося сына и назвала его имя.