Дочь Егоровой поведала об эмоциях после отказа от общения с матерью

Стася Ровинская не унывает без родительницы. Разрыв отношений принес ей облегчение.

Актриса и телеведущая Стася Ровинская описала свое нынешнее эмоциональное состояние после того, как прекратила общение с матерью Снежаной Егоровой. Последняя выразила поддержку Путину перед широкомасштабным вторжением.

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В инстаграм-историях Ровинска отметила, что их с родительницей диалоги прекратились за год до нападения России. И не из-за политики.

Также Стася попросила не сочувствовать. Поскольку она наоборот воспринимает данное решение как "освобождение", "победу над собой" и "выход из состояния "жертвы"".

instagram sia_rovinska

Также Ровинская рассказала, каким трудом занят ее муж в США. У того – три работы: предпринимательская деятельность в Украине, частичное сотрудничество с американской компанией, а также помощь украинцам за рубежом.

instagram sia_rovinska

instagram sia_rovinska

instagram sia_rovinska

Стася Ровинская с началом широкомасштабной агрессии России против Украины переселилась с семьей в США.

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Раньше мы писали о том, что Олега "Фагота" Михайлюту удивило то, что Снежана Егорова "с ума сошла".