Мисс Украина 2022 – начинается кастинг участниц

Конкурс красоты в этом году сосредоточит участниц на одном благотворительном направлении.

В этому году на "Мисс Украина" – нововведения

Национальный конкурс "Мисс Украина 2022" начинает отбор участниц. По данным организаторов, в этом году будет избираться леди, которая не просто достойно представит Украину в мире, но и привлечет дополнительное внимание к нападению агрессора.

"Мисс Украина сегодня – это посол нашего государства в мировом сообществе красоты Мисс Мира! Это символ веры, несокрушимости, мужества и смелости!" – сообщили представители мероприятия.

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В предыдущие годы конкурсантки были заняты разными благотворительными акциями. В 2022 году комитет конкурса решил сосредоточиться на одном направлении – помощи детям-переселенцам и детям, пострадавшим от военных действий.

Поэтому обладательница титула "Мисс Украина 2022" будет выполнять очень ответственную миссию – привлекать внимание и прилагать усилия для привлечения средств международного сообщества для нужд украинских детей, а еще – рассказывать правду о вторжении.



Чтобы позаботиться о безопасности, нынешний кастинг проведут в двух форматах: онлайн и офлайн. Заявку на участие в нем может подать украинка, проживающая в любой стране и отвечающая всем требованиям конкурса. А именно:

Возраст: 17-26 лет.

Рост: от 168 см.

Имеет гражданство Украины.

Семейное положение – не замужем, не была в браке раньше, детей нет.

Желающие принять участие в конкурсе красоты могут оформить анкету на официальном сайте "Мисс Украина".

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