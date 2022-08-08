Долой дискриминацию: "Мисс Вселенная" сильно поменял правила
Конкурс снял практически все ограничения.
Мисс Украина Вселенная - 2022 - Виктория Апанасенко.
insider.ua
Один из самых масштабных конкурсов красоты "Мисс Вселенная" решил масштабно поменять правила. Теперь в нем смогут принять участие замужние, беременные и мамы.
Читай также: Определена Мисс Украина Вселенная 2022Организаторы конкурса красоты решили поменять правила конкурса, так как уверены, что личные решения женщины не должны препятствовать ее карьерному успеху. Осталось неизменным только возрастное ограничение - сражаться за корону смогут девушки 18-28 лет. Новые правила начнут действовать с 2023 года.
Стоит отметить, что в последнее время конкурс обвиняют в дискриминации женщин, которые решили завести ребенка и поучаствовать в конкурсе красоты.
Ранее мы писали, что Монатик объяснил, почему ездил с концертами в РФ после аннексии Крыма и войны на Донбассе. По его словам, все из-за правил в шоу-бизнесе.