Долой дискриминацию: "Мисс Вселенная" сильно поменял правила

Конкурс снял практически все ограничения.

Автор: Шапарь Анастасия

Один из самых масштабных конкурсов красоты "Мисс Вселенная" решил масштабно поменять правила. Теперь в нем смогут принять участие замужние, беременные и мамы.

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Организаторы конкурса красоты решили поменять правила конкурса, так как уверены, что личные решения женщины не должны препятствовать ее карьерному успеху. Осталось неизменным только возрастное ограничение - сражаться за корону смогут девушки 18-28 лет. Новые правила начнут действовать с 2023 года.

Стоит отметить, что в последнее время конкурс обвиняют в дискриминации женщин, которые решили завести ребенка и поучаствовать в конкурсе красоты.

Ранее мы писали, что Монатик объяснил, почему ездил с концертами в РФ после аннексии Крыма и войны на Донбассе. По его словам, все из-за правил в шоу-бизнесе.