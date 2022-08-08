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Монатик рассказал, почему ездил с концертами в РФ после 2014 года

Артист рассказал, как принял решение отказаться от гастролей в страну-агрессор.

Автор: Шапарь Анастасия
Монатик рассказал, почему ездил с концертами в РФ после 2014 года
Монатик перестал ездить в Россию с 2015 года.
открытые источники

Украинский певец Дмитрий Монатик не сразу осознал, что необходимо отказаться от выступлений в России. Артист не выступает в стране-агрессоре с 2015 года. Музыкант объяснил, почему продолжил гастроли после аннексии Крыма и войны на Донбассе.

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 Монатик заявил, что продолжил концертную деятельность в стране-агрессоре из-за правил в шоу-бизнесе. Якобы до 2014 года без российского рынка песни в Украине не могли стать хитами.

"Тогда был другой шоу-бизнес и другие правила. До 2014 года чувствовалось, что пока песня не станет популярной в россии, то и в Украине она не так сильно играет. В 2014 году после Революции Достоинства все начало меняться, но все равно. Наши песни в Украине стали восприниматься лучше, что подарило нам возможность не очень думать о том рынке, а развиваться дома," - сообщил музыкант.

Дмитрий рассказал, что в последний раз был в РФ в 2015 году, так как понял, что чувствует себя дискомфортно.

"Все всегда хотят больше и больше. Да, мы люди так устроены. Когда чего-то достигаем, хочется больше. Но моим мотиватором никогда не были деньги, а творчество и люди. Я всегда любил смотреть, как люди танцуют под вышедшие у нас песни," - объяснил артист.

Монатик подчеркнул, что в 2015 году решил отказаться от концертов в стране-агрессоре и развиваться в Украине.

"Выступал в Украине и путешествовал. Мне этого хватало с головой. Все было здорово," - отметил певец.

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Теги:
концерты, Монатик

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