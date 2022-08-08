Андрей Хлывнюк поделился новым снимком с фронта

Музыкант показал свой окоп.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский исполнитель, фронтмен группы "Бумбокс" и воин ВСУ - Андрей Хлывнюк - показал новое фото с фронта. Защитник Украины продемонстрировал в Инстаграм, как выглядит его окоп.

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Андрей служит в рядах батальона "София". На снимке можно увидеть певца при полном вооружении и амуниции, который лежит в окопе. Стоит отметить, что окопы для многих военных - это спальное место.

Отметим, что в конце августа служба на фронте Хлывнюка приостановится на пару дней, так как "Бумбокс" проведет несколько благотворительных концертов в Варшаве, Праге и Вене.

Ранее мы писали, что София Ротару впервые с начала полномасштабной войны обозначила четко свою позицию. Певица также показала свое место силы.