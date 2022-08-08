Андрей Хлывнюк поделился новым снимком с фронта
Музыкант показал свой окоп.
Андрей Хлывнюк служит в украинской армии.
instagram andriihorolski
Украинский исполнитель, фронтмен группы "Бумбокс" и воин ВСУ - Андрей Хлывнюк - показал новое фото с фронта. Защитник Украины продемонстрировал в Инстаграм, как выглядит его окоп.
Читай также: Хлывнюк показал, как изменился за 5 месяцев войныАндрей служит в рядах батальона "София". На снимке можно увидеть певца при полном вооружении и амуниции, который лежит в окопе. Стоит отметить, что окопы для многих военных - это спальное место.
Отметим, что в конце августа служба на фронте Хлывнюка приостановится на пару дней, так как "Бумбокс" проведет несколько благотворительных концертов в Варшаве, Праге и Вене.
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