Оля Полякова готовит судебный иск против Янины Соколовой: в чем причина

Певица обвинила журналистку в клевете

Автор: Коваленко Наталья

Украинская певица Оля Полякова заявила о намерении защищать свою честь и достоинство в суде после критики ее интервью для Рамины Эсхакзай. В частности, звезда сцены планирует подать иск против ведущей и журналистки Янины Соколовой.

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Об этом Полякова сообщила во вторник, 18 августа, в своем видеообращении в инстаграме. Причиной такого решения артистка назвала распространение ложных фактов о ее деятельности. Полякова подчеркнула, что готова воспринимать критику, однако не собирается терпеть откровенную ложь.

«Критика — это нормально. Но ложь — не нормально. За распространение ложной информации обо мне я буду защищать свою честь и достоинство в суде. В частности, соответствующий иск будет подан против Янины Соколовой, и я думаю, не только против нее. Свобода слова — это право говорить то, что думаешь, но не свобода придумывать факты о других людях», — заявила певица.

Вероятно, речь идет о посте Янины Соколовой в фейсбуке от 11 августа, где журналистка сначала утверждала, что Полякова после 2014 года выступала в оккупированном Крыму. Впоследствии Соколова отредактировала публикацию, заменив Крым на поездки в Москву. Также Янина заявила, что Оля присоединилась к российским пропагандистам после призывов срывать мобилизацию.

Волна хейта в сторону певицы поднялась после ее интервью Рамине Эсхакзай, где Оля сравнила Украину с «концлагерем» из-за тотального давления и критики публичных людей. Позже артистка публично извинилась за эту неудачную формулировку.