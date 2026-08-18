Певец рассказал о борьбе любимой с онкологией

Автор: Коваленко Наталья

Мурик из Green Grey сообщил о раке у жены и открыл сбор на срочное лечение instagram.com/murik_greengrey

Участник легендарной украинской рок-группы Green Grey Дмитрий Муравицкий, известный под псевдонимом Мурик, сообщил о тяжелом испытании. У его второй жены Юлии диагностировали онкологическое заболевание — рак молочной железы. Артист опубликовал эмоциональное видеообращение на своей странице в инстаграме, где обратился к подписчикам за финансовой помощью.

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Юлии назначили сложный курс таргетной химиотерапии, который, по прогнозам врачей, продлится около года. Музыкант откровенно признался, что из-за высокой стоимости препаратов собственных ресурсов семьи не хватает на весь курс лечения, поэтому он вынужден был открыть публичный сбор средств.

«К сожалению, у меня не очень хорошие новости. У моей жены Юлии установлен онкологический диагноз. Мы уже начали химию таргетной терапии, которая будет длиться в течение года. Но, к сожалению, наших финансовых ресурсов не хватает, поэтому обращаюсь к вам с просьбой помочь. Будем благодарны за помощь», — сказал Дмитрий в видео.

Стоит отметить, что в ноябре 2025 года Мурик также сталкивался с серьезными проблемами со здоровьем. Он нуждался в срочном хирургическом вмешательстве из-за артроза правого коленного сустава и язвы желудка. Тогда операцию пришлось отложить, так как собранные средства он частично потратил на неотложное лечение матери.

Этот год в целом выдался чрезвычайно тяжелым для Муравицкого, ведь в октябре 2025 года ушел из жизни основатель Green Grey и его бессменный коллега Андрей «Дизель» Яценко. Несмотря на утрату, Мурик заверял, что группа продолжит свое существование.