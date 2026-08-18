Владимир Кличко впервые прокомментировал смерть своей экс-невесты Хейден Панеттьер

Актрису нашли без сознания 16 августа в ее доме

Автор: Коваленко Наталья

Украинский боксер Владимир Кличко сделал официальное заявление относительно внезапной смерти своей бывшей невесты и матери его единственной дочери — 36-летней голливудской актрисы Хейден Панеттьер.

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На своей странице в фейсбуке 50-летний спортсмен опубликовал архивное фото с экс-возлюбленной и выразил соболезнования ее родителям, близким родственникам и друзьям, а также поклонникам.

Кличко подчеркнул, что несмотря на разрыв отношений в 2018 году, Хейден навсегда останется важной частью его жизни. Владимир также вспомнил, как тяжело Панеттьер давалась цена популярности.

«Наша семья переживает время глубокого шока и горя. Известие о трагической смерти Хейден глубоко опечалило меня. Она ушла из этого мира слишком рано. Хейден была, хоть и больше не моей партнершей, важной частью моей жизни и матерью нашей дочери Кайи. Она построила невероятную карьеру благодаря огромному таланту, при этом сталкиваясь и с темными сторонами очень требовательной индустрии. Ничто не сотрет то время, которое мы провели вместе, и то место, которое она занимала в нашей жизни», — написал Владимир.

Боксер заверил, что сделает все возможное, чтобы сохранить для их общей дочери светлую память о матери и всегда будет говорить о ней с уважением. Кличко призвал прессу и общественность уважать личные границы семьи в этот сложный период и воздержаться от сплетен.

«Нашей дочери Кайе я всегда буду говорить о ее матери с уважением и сделаю все, чтобы она помнила, каким человеком она была. Я выражаю самые глубокие соболезнования родителям Хейден, ее друзьям и поклонникам, которые сегодня также скорбят. Молодые и талантливые люди, такие как Хейден, не должны покидать этот мир так рано. Я прошу всех проявить уважение к чувствам нашей семьи и к нашей приватности в это невероятно тяжелое время. На данный момент это все, что я хочу сказать. Спасибо всем, кто поддерживает мою семью и выражает искренние соболезнования. Покойся с миром, Хейден. Пусть ты обретешь вечный покой», — добавил Кличко.

Напомним, что звезду сериалов «Герои» и «Нэшвилл» нашли без сознания в ее доме в Южной Каролине 16 августа. Прибывшим на вызов 911 медикам не удалось спасти ее жизнь.